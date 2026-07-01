Informations pratiques

Chaumont

Apéro-dédicaces avec l’écrivain Johan Héliot

Médiathèque les silos Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Tout public

Rencontrer son auteur préféré à la plage ? Découvrir un nouvel univers littéraire un cocktail à la main ? La médiathèque les silos réalise vos rêves ! Elle vous invite à un apéro-dédicaces avec l’écrivain Johan Héliot et la librairie Le Pythagore. Johan Héliot a publié depuis plus de cent-vingt titres dans le registre des littératures de l’imaginaire (science-fiction, fantasy, fantastique) avec quelques écarts dans le roman noir ou historique.

Dans le cadre de la Fabrique du livre jeunesse, un été culturel, organisée par Interbibly, avec le soutien de la DRAC Grand Est, la Région Grand Est et Le Géant des Beaux Arts.

Public ado/adulte. .

Médiathèque les silos Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 86 86 silos@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Apéro-dédicaces avec l’écrivain Johan Héliot Chaumont a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Chaumont