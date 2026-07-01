Apéro-dédicaces avec l’écrivain Johan Héliot Chaumont
jeudi 30 juillet 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Apéro-dédicaces avec l’écrivain Johan Héliot
Médiathèque les silos Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Tout public
Rencontrer son auteur préféré à la plage ? Découvrir un nouvel univers littéraire un cocktail à la main ? La médiathèque les silos réalise vos rêves ! Elle vous invite à un apéro-dédicaces avec l’écrivain Johan Héliot et la librairie Le Pythagore. Johan Héliot a publié depuis plus de cent-vingt titres dans le registre des littératures de l’imaginaire (science-fiction, fantasy, fantastique) avec quelques écarts dans le roman noir ou historique.
Dans le cadre de la Fabrique du livre jeunesse, un été culturel, organisée par Interbibly, avec le soutien de la DRAC Grand Est, la Région Grand Est et Le Géant des Beaux Arts.
Public ado/adulte. .
Médiathèque les silos Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 86 86 silos@ville-chaumont.fr
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L’événement Apéro-dédicaces avec l’écrivain Johan Héliot Chaumont a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Chaumont
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