Informations pratiques

Chaumont

Agathe fait son cirque Festival de cirque

Jardin Agathe Roullot Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-21

Tout public

Pendant deux jours, le jardin Agathe Roullot accueille, dans ce lieu de promenade et de détente, six compagnies de cirque pour son festival à ciel ouvert, Agathe fait son cirque.

Profitez au maximum de ce moment ce convivialité avec glace ou une crêpe offerte ! (quantité limitée)

Mardi 21 juillet

SOLLICITUDE, une ode acrobatique et chorégraphique qui met en valeur la générosité, la sobriété et replacer les interactions humaines au centre de nos relations, par la compagnie Duo Exorde.

PIÈCE DE POCHE, une danse contemporaine qui confronte habitudes et envies avec douceur et humour, par la compagnie La rue Serendip.

RÊVE ENCORE PLUS, un spectacle mêlant danse et cirque, qui puise dans les rêves d’ailleurs un univers poétique, fantastique et merveilleux, par la compagnie Foehn.

Mercredi 22 juillet

CADDILIBRISTE, équipé de son caddie de supermarché transformé en piédestal pour équilibriste, Baptiste Raffanel véhicule joie et bonne humeur, par la compagnie CompaniMi.

WAKE UP, pièce chorégraphique de cirque qui aborde la question du temps, ses surprises, ses “contre-temps” au travers d’une rencontre atypique, dans un monde tragique et onirique, par la compagnie Errância.

LE BOYS BAND BAROQUE, trois instruments approximativement de l’époque, trois morceaux sur partitions, trois chants polyphoniques, trois hommes à la plastique digne d’un boys band interprétant de la musique savante, par la compagnie Courcirkoui. .

Jardin Agathe Roullot Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 courrier@ville-chaumont.fr

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L’événement Agathe fait son cirque Festival de cirque Chaumont a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Chaumont