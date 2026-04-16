Chaumont

Visite thématique Le Vieux Chaumont avec Euphrosine, sorcière de Calvus Mons (visite ludique)

Office de Tourisme de Chaumont Chaumont Haute-Marne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Tout public

Visite pédagogique animée dans le Vieux Chaumont avec Euphrosine, la sorcière maléfique de Calvus Mons, suivie d’un goûter. Pour vous mettre dans l’ambiance, le guide vous accueille en costume ! .

Office de Tourisme de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite thématique Le Vieux Chaumont avec Euphrosine, sorcière de Calvus Mons (visite ludique) Chaumont a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne