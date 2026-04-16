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Visite thématique Le Vieux Chaumont avec Euphrosine, sorcière de Calvus Mons (visite ludique) Chaumont

Visite thématique Le Vieux Chaumont avec Euphrosine, sorcière de Calvus Mons (visite ludique) Chaumont

Visite thématique Le Vieux Chaumont avec Euphrosine, sorcière de Calvus Mons (visite ludique) Chaumont mercredi 5 août 2026.

Adresse : Office de Tourisme de Chaumont

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Tarif : 5.5 5.5 Tarif enfant Tarif enfant

Chaumont

Visite thématique Le Vieux Chaumont avec Euphrosine, sorcière de Calvus Mons (visite ludique)

Office de Tourisme de Chaumont Chaumont Haute-Marne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Tout public
Visite pédagogique animée dans le Vieux Chaumont avec Euphrosine, la sorcière maléfique de Calvus Mons, suivie d’un goûter. Pour vous mettre dans l’ambiance, le guide vous accueille en costume !   .

Office de Tourisme de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80  chaumont@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite thématique Le Vieux Chaumont avec Euphrosine, sorcière de Calvus Mons (visite ludique) Chaumont a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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