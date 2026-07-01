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AGENDA · Chaumont

Journée médiévale Chaumont

jeudi 23 juillet 2026 · Chaumont

Journée médiévale Chaumont

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Adresse
Square Boulingrin
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Journée médiévale

Square Boulingrin Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Tout public
Chaumont plage se mettra aux couleurs de L’école des écuyers . A partir de 15h, retrouvez sur place des animations, initiation d’escrime à l’épée et au sabre.
Retrouvez aussi sur place des jeux de société et tatouages éphémères.   .

Square Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 41 64 

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English :

L’événement Journée médiévale Chaumont a été mis à jour le 2026-07-15 par Antenne de Chaumont

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