Journée médiévale Chaumont
jeudi 23 juillet 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Journée médiévale
Square Boulingrin Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Tout public
Chaumont plage se mettra aux couleurs de L’école des écuyers . A partir de 15h, retrouvez sur place des animations, initiation d’escrime à l’épée et au sabre.
Retrouvez aussi sur place des jeux de société et tatouages éphémères. .
Square Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 41 64
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English :
L’événement Journée médiévale Chaumont a été mis à jour le 2026-07-15 par Antenne de Chaumont
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