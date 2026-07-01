Informations pratiques

Chaumont

Atelier décoration crées ton chapiteau

Chapelle des Jésuites Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Tout public

Après un temps d’observation des chapiteaux de la chapelle des Jésuites, les enfants découvriront les différentes formes, décors et personnages qui les ornent.

Ils créeront ensuite leur propre chapiteau en papier blanc et en couleurs. À travers le dessin, le découpage et la décoration, chacun pourra imaginer et réaliser une création originale inspirée des éléments observés.

Atelier créatif- 6/12 ans 1 accompagnateur obligatoire.

Sur inscription. .

Chapelle des Jésuites Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 chapelledesjesuites@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Atelier décoration crées ton chapiteau Chaumont a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Chaumont