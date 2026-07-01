Atelier décoration crées ton chapiteau Chaumont
jeudi 30 juillet 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Atelier décoration crées ton chapiteau
Chapelle des Jésuites Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Tout public
Après un temps d’observation des chapiteaux de la chapelle des Jésuites, les enfants découvriront les différentes formes, décors et personnages qui les ornent.
Ils créeront ensuite leur propre chapiteau en papier blanc et en couleurs. À travers le dessin, le découpage et la décoration, chacun pourra imaginer et réaliser une création originale inspirée des éléments observés.
Atelier créatif- 6/12 ans 1 accompagnateur obligatoire.
Sur inscription. .
Chapelle des Jésuites Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 chapelledesjesuites@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement Atelier décoration crées ton chapiteau Chaumont a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Chaumont
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