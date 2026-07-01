Atelier cyanotype crées ton vitrail Chaumont
jeudi 16 juillet 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Atelier cyanotype crées ton vitrail
Chapelle des Jésuites Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Tout public
Après une découverte des vitraux de la chapelle, les enfants seront invités à observer leur composition le découpage des formes par les plombs, le jeu des couleurs et la manière dont la lumière les traverse.
Ils réaliseront ensuite leur propre création inspirée de cet art, en utilisant la technique du cyanotype. Grâce à un travail de superposition de papiers et de papiers calques de différentes épaisseurs, ils composeront un vitrail imprimé jouant avec les formes, les transparences et les effets de lumière.
Atelier créatif 6/12 ans avec 1 accompagnateur obligatoire sur inscription .
Chapelle des Jésuites Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est chapelledesjesuites@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement Atelier cyanotype crées ton vitrail Chaumont a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Chaumont
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