Informations pratiques

Chaumont

Atelier cyanotype crées ton vitrail

Chapelle des Jésuites Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Tout public

Après une découverte des vitraux de la chapelle, les enfants seront invités à observer leur composition le découpage des formes par les plombs, le jeu des couleurs et la manière dont la lumière les traverse.

Ils réaliseront ensuite leur propre création inspirée de cet art, en utilisant la technique du cyanotype. Grâce à un travail de superposition de papiers et de papiers calques de différentes épaisseurs, ils composeront un vitrail imprimé jouant avec les formes, les transparences et les effets de lumière.

Atelier créatif 6/12 ans avec 1 accompagnateur obligatoire sur inscription .

Chapelle des Jésuites Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est chapelledesjesuites@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Atelier cyanotype crées ton vitrail Chaumont a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Chaumont