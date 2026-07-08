AGENDA · Chaumont
Feu d’artifice de Brottes Chaumont
mardi 14 juillet 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Feu d’artifice de Brottes
Salle des fêtes de Brottes Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Tout public
Rendez-vous à la salle des fêtes de Brottes pour le feu d’artifice du juillet. .
Salle des fêtes de Brottes Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 courrier@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement Feu d’artifice de Brottes Chaumont a été mis à jour le 2026-07-03 par Antenne de Chaumont
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