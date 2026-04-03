Tête en lair Chaumont vous présente ses lucarnes Chaumont
Tête en lair Chaumont vous présente ses lucarnes Chaumont jeudi 9 juillet 2026.
Chaumont
Tête en lair Chaumont vous présente ses lucarnes
Hôtel de ville de Chaumont Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Tout public
Des tourelles on parle beaucoup, des portails parfois, mais qui a remarqué le nombre important de lucarnes et surtout la qualité de leurs sculptures ?
Parce qu’elles sont un élément clef du patrimoine civil chaumontais, suivons les lucarnes au fil des rues pour mieux comprendre cet élément singulier.
Sur inscription .
Hôtel de ville de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement Tête en lair Chaumont vous présente ses lucarnes Chaumont a été mis à jour le 2026-04-03 par Antenne de Chaumont
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