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Music Mac Market Chaumont

Music Mac Market Chaumont

Music Mac Market Chaumont samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Place des Arts

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Music Mac Market

Place des Arts Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Tout public
Troc d’instruments et de matériel de musique Échangez, vendez ou dénichez instruments, amplis, accessoires et équipements musicaux.
Concerts et intermèdes musicaux tout au long de l’après-midi
15h00 15h30 Saëns Interdit
16h00 16h30 Trisk’Elle Musique celtique
17h00 17h30 The Lab
17h45 18h30 Jeunes Talents MJC

Que vous soyez musicien, passionné ou simplement curieux, venez découvrir de nouveaux talents, échanger autour de la musique et profiter d’une ambiance chaleureuse.   .

Place des Arts Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00  courrier@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Music Mac Market Chaumont a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne de Chaumont

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