Music Mac Market Chaumont
Music Mac Market Chaumont samedi 11 juillet 2026.
Chaumont
Music Mac Market
Place des Arts Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Tout public
Troc d’instruments et de matériel de musique Échangez, vendez ou dénichez instruments, amplis, accessoires et équipements musicaux.
Concerts et intermèdes musicaux tout au long de l’après-midi
15h00 15h30 Saëns Interdit
16h00 16h30 Trisk’Elle Musique celtique
17h00 17h30 The Lab
17h45 18h30 Jeunes Talents MJC
Que vous soyez musicien, passionné ou simplement curieux, venez découvrir de nouveaux talents, échanger autour de la musique et profiter d’une ambiance chaleureuse. .
Place des Arts Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 courrier@ville-chaumont.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Music Mac Market Chaumont a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne de Chaumont
À voir aussi à Chaumont (Haute-Marne)
- Vernissage et visite commentée de la nouvelle exposition les Ambassadeurs Chaumont 19 juin 2026
- Fête de la musique à Chaumont et à Brottes Chaumont 21 juin 2026
- Vide-Grenier du Val Varinot Chaumont 21 juin 2026
- Conférence sur le Grand Pardon de Chaumont Chaumont 23 juin 2026
- Restauration de la basilique le chantier du siècle Chaumont 25 juin 2026