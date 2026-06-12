Chaumont

Music Mac Market

Place des Arts Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Tout public

Troc d’instruments et de matériel de musique Échangez, vendez ou dénichez instruments, amplis, accessoires et équipements musicaux.

Concerts et intermèdes musicaux tout au long de l’après-midi

15h00 15h30 Saëns Interdit

16h00 16h30 Trisk’Elle Musique celtique

17h00 17h30 The Lab

17h45 18h30 Jeunes Talents MJC

Que vous soyez musicien, passionné ou simplement curieux, venez découvrir de nouveaux talents, échanger autour de la musique et profiter d’une ambiance chaleureuse. .

Place des Arts Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 courrier@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Music Mac Market Chaumont a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne de Chaumont