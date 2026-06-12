Chaumont

Animations du 14 juillet à Chaumont

Place des Arts Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Tout public

Au programme

Les Rockin Lilly’s Trio de chanteuses au look pin-up, les Rockin Lilly’s revisitent des standards du rock, habituellement chantés par des voix masculines (Elvis Presley, Gene Vincent, Little Richard…)

Freaky Billy Les Freaky Billy vous transportent dans les années 50 avec leurs reprises de standards du rock’n’roll, réinterprêtent également des tubes modernes à la sauce rock’n’roll ainsi que certains classiques de l’univers Disney !

Les Believe in Swing Numéro 1 au monde en rock acrobatique, la troupe de danseurs seront présents pour assurer le show ! Avec deux passages pour découvrir le boogie-woogie et le rock acrobatique mais également deux animations autour du houla hop et du rock acrobatique et un madison géant pour lancer la piste de danse !

Lucky Will & les Forbans Le groupe mythique de rock français des années 80’s remontent sur scène !

Feu d’artifice à 23h tiré du Square Philippe Le Bon entre deux représentations musicales

Fin de la soirée à 00h30

Buvette et restauration sur place .

Place des Arts Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 courrier@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Animations du 14 juillet à Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne de Chaumont