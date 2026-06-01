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Vernissage et visite commentée de la nouvelle exposition les Ambassadeurs Chaumont

Vernissage et visite commentée de la nouvelle exposition les Ambassadeurs Chaumont

Vernissage et visite commentée de la nouvelle exposition les Ambassadeurs Chaumont vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Centre National du Graphisme Le Signe

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Vernissage et visite commentée de la nouvelle exposition les Ambassadeurs

Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Tout public
Réservez votre soirée du vendredi 19 juin !
Le Signe vous invite à une soirée événement pour le lancement de sa nouvelle exposition, Les Ambassadeurs, l’apogée des cafés-concerts. Vernissage et visite commentée de l’exposition.

Architecture du vivant
Par Aude Bertrand et la compagnie Créa’danse
La compagnie Créa’danse propose une découverte inédite du Signe à travers un parcours chorégraphique.

DJ Set à partir de 21h
Sans réservation   .

Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 35 79 01  contact@cndg.fr

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English :

L’événement Vernissage et visite commentée de la nouvelle exposition les Ambassadeurs Chaumont a été mis à jour le 2026-06-10 par Antenne de Chaumont

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