Vernissage et visite commentée de la nouvelle exposition les Ambassadeurs Chaumont vendredi 19 juin 2026.

Chaumont

Vernissage et visite commentée de la nouvelle exposition les Ambassadeurs

Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Tout public

Réservez votre soirée du vendredi 19 juin !

Le Signe vous invite à une soirée événement pour le lancement de sa nouvelle exposition, Les Ambassadeurs, l’apogée des cafés-concerts. Vernissage et visite commentée de l’exposition.

Architecture du vivant

Par Aude Bertrand et la compagnie Créa’danse

La compagnie Créa’danse propose une découverte inédite du Signe à travers un parcours chorégraphique.

DJ Set à partir de 21h

Sans réservation .

Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 35 79 01 contact@cndg.fr

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English :

L’événement Vernissage et visite commentée de la nouvelle exposition les Ambassadeurs Chaumont a été mis à jour le 2026-06-10 par Antenne de Chaumont