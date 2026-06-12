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Geek Paradise à Chaumont Chaumont

Geek Paradise à Chaumont Chaumont

Geek Paradise à Chaumont Chaumont dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Marché couvert de Chaumont

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : 2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chaumont

Geek Paradise à Chaumont

Marché couvert de Chaumont Chaumont Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Tout public
Que vous soyez passionné ou même curieux, rendez-vous à la geek paradise pour un moment convivial.   .

Marché couvert de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est   paradise.eventnog@gmail.com

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English :

L’événement Geek Paradise à Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne de Chaumont

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