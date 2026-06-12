Geek Paradise à Chaumont Chaumont
Geek Paradise à Chaumont Chaumont dimanche 5 juillet 2026.
Chaumont
Geek Paradise à Chaumont
Marché couvert de Chaumont Chaumont Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tout public
Que vous soyez passionné ou même curieux, rendez-vous à la geek paradise pour un moment convivial. .
Marché couvert de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est paradise.eventnog@gmail.com
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English :
L’événement Geek Paradise à Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne de Chaumont
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