Chaumont

Randonnée pédestre

Place de la mairie Chaumont Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Randonnée pédestre en deux étapes

Départ mairie de Chaumont. RDV 9H30 pour un petit café/croissant

Départ vers 10h00 direction Saint-Evroult-de-Montfort, visite de la chapelle.

Pause déjeuner au restaurant Com Chez Nous .

Puis retour à la mairie de Chaumont par les jolis chemins forestiers.

> Possibilité de ne faire qu’une partie du circuit

> Possibilité de venir déjeuner avec nous uniquement .

Place de la mairie Chaumont 61230 Orne Normandie +33 6 69 42 10 78 catherine.bourre61@orange.fr

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Chaumont a été mis à jour le 2026-04-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault