Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée pédestre Chaumont

Randonnée pédestre Chaumont dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 61230 Chaumont

Département : Orne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Chaumont

Randonnée pédestre

Place de la mairie Chaumont Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Randonnée pédestre en deux étapes

Départ mairie de Chaumont. RDV 9H30 pour un petit café/croissant
Départ vers 10h00 direction Saint-Evroult-de-Montfort, visite de la chapelle.

Pause déjeuner au restaurant Com Chez Nous .
Puis retour à la mairie de Chaumont par les jolis chemins forestiers.

> Possibilité de ne faire qu’une partie du circuit
> Possibilité de venir déjeuner avec nous uniquement   .

Place de la mairie Chaumont 61230 Orne Normandie +33 6 69 42 10 78  catherine.bourre61@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Chaumont a été mis à jour le 2026-04-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

À voir aussi à Chaumont (Orne)