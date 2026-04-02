Randonnée pédestre Chaumont
Randonnée pédestre Chaumont dimanche 5 juillet 2026.
Chaumont
Randonnée pédestre
Place de la mairie Chaumont Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Randonnée pédestre en deux étapes
Départ mairie de Chaumont. RDV 9H30 pour un petit café/croissant
Départ vers 10h00 direction Saint-Evroult-de-Montfort, visite de la chapelle.
Pause déjeuner au restaurant Com Chez Nous .
Puis retour à la mairie de Chaumont par les jolis chemins forestiers.
> Possibilité de ne faire qu’une partie du circuit
> Possibilité de venir déjeuner avec nous uniquement .
Place de la mairie Chaumont 61230 Orne Normandie +33 6 69 42 10 78 catherine.bourre61@orange.fr
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Chaumont a été mis à jour le 2026-04-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault