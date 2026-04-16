Chaumont

Visite Apéro à Chaumont Au Siècle des Lumières, sous la houlette de Jacquette Bouchardon

Office de Tourisme de Chaumont Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Tout public

Anne votre guide, vous propose plusieurs thèmes de visite, pour tout savoir sur la cité des Comtes de Champagnes.

Avec guide en costume le 02 juillet ou à vélo le 13 août, choisissez votre formule ! .

Office de Tourisme de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite Apéro à Chaumont Au Siècle des Lumières, sous la houlette de Jacquette Bouchardon Chaumont a été mis à jour le 2026-04-16 par Antenne de Chaumont