Samedis en musique / scène locale Chaumont
samedi 11 juillet 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Samedis en musique / scène locale
Place des Arts Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01
Tout public
11 juillet The Bad Flis (blues rock), Bagad Café (rock cletique), Clearness Delusion (rock alternatif/grunge)
18 juillet Nosiles (pop rock), Totem (rock progressif), les Farfadets Malicieux (rock)
25 juillet Betty la Môme (reprise d’Edith Piaf), Tupolev (pop rock blues), Muse Keepers (tribute de Muse)
1 août Snic’Fou (chanson française rock), Asrunn (rap), Raleigh/Doc JJ (electro synthwave) .
Place des Arts Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 courrier@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement Samedis en musique / scène locale Chaumont a été mis à jour le 2026-07-01 par Antenne de Chaumont
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