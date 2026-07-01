Informations pratiques

Chaumont

Samedis en musique / scène locale

Place des Arts Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01

Tout public

11 juillet The Bad Flis (blues rock), Bagad Café (rock cletique), Clearness Delusion (rock alternatif/grunge)

18 juillet Nosiles (pop rock), Totem (rock progressif), les Farfadets Malicieux (rock)

25 juillet Betty la Môme (reprise d’Edith Piaf), Tupolev (pop rock blues), Muse Keepers (tribute de Muse)

1 août Snic’Fou (chanson française rock), Asrunn (rap), Raleigh/Doc JJ (electro synthwave) .

Place des Arts Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 courrier@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Samedis en musique / scène locale Chaumont a été mis à jour le 2026-07-01 par Antenne de Chaumont