Informations pratiques

Chaumont

Croqu’albums

Square Boulingrin Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Tout public

Prenez vos lunettes de soleil, vos chapeaux, votre crème solaire en lectures et en chansons, venez célébrer l’été et les vacances avec les silos !

Pour les enfants de 4 à 9 ans. .

Square Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 86 86 silos@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Croqu’albums Chaumont a été mis à jour le 2026-07-26 par Antenne de Chaumont