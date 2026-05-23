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AGENDA · Chaumont

Croqu’albums Chaumont

mercredi 12 août 2026 · Chaumont

Croqu’albums Chaumont

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Adresse
Square Boulingrin
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Croqu’albums

Square Boulingrin Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Tout public
Prenez vos lunettes de soleil, vos chapeaux, votre crème solaire en lectures et en chansons, venez célébrer l’été et les vacances avec les silos !

Pour les enfants de 4 à 9 ans.   .

Square Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 86 86  silos@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Croqu’albums Chaumont a été mis à jour le 2026-07-26 par Antenne de Chaumont

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