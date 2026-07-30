AGENDA · Chaumont
L’instant lecture le petit bal perdu Chaumont
jeudi 13 août 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
L’instant lecture le petit bal perdu
Square Boulingrin Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Tout public
Vos bibliothécaires vous entraîneront à la recherche du petit bal perdu à travers une lecture contée et chantée… .
Square Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 86 86 silos@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement L’instant lecture le petit bal perdu Chaumont a été mis à jour le 2026-07-26 par Antenne de Chaumont
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