Informations pratiques

Chaumont

L’instant lecture le petit bal perdu

Square Boulingrin Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Tout public

Vos bibliothécaires vous entraîneront à la recherche du petit bal perdu à travers une lecture contée et chantée… .

Square Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 86 86 silos@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement L’instant lecture le petit bal perdu Chaumont a été mis à jour le 2026-07-26 par Antenne de Chaumont