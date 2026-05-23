Informations pratiques

Chaumont

Exposition focus l’objet de la saison n°6 l’allégorie de l’architecture et de la peinture

Musée de la crèche Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-11-02

Date(s) :

2026-08-01

Tout public

Si, à la Renaissance, les théoriciens de l’art considèrent les différentes disciplines artistiques comme des rivales et cherchent à établir laquelle prédomine, c’est une atmosphère, sereine, d’échange qui naît de cette belle et ancienne copie d’une toile de Francesco Rustici (1592-1626), conservée aux Offices, à Florence. Ici, l’Architecture et la Peinture dialoguent, dans un clair-obscur caravagesque. L’exposition explorera le tableau, ses différences avec l’original et évoquera la naissance du concept des Beaux-Arts, ce qu’est une allégorie et enfin, la peinture à Florence et dans ses environs au XVIIe siècle, moins connue que celle de la Renaissance. .

Musée de la crèche Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 39 85

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L’événement Exposition focus l’objet de la saison n°6 l’allégorie de l’architecture et de la peinture Chaumont a été mis à jour le 2026-07-19 par Antenne de Chaumont