Informations pratiques

Chaumont

Visite-atelier les bandes dessinés du paysage

Musée d’Art et d’Histoire Chaumont Haute-Marne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19 2026-08-21 2026-08-28

Tout public

Quoi de mieux que de partir en balade pour profiter de la nature en plein cœur de l’été ? Cette idée, vous n’êtes pas les seuls à l’avoir eue ! C’est aussi le cas des personnages peuplant certains paysages du Musée d’Art et d’Histoire. Qui sont-ils, quels sont leurs rôles dans ce type de peinture ? Venez découvrir les panoramas qu’ils arpentent et imaginez leurs aventures. Inspirés des œuvres, vous créerez une bande dessinée en trois cases. Comme décor, vous utiliserez des morceaux des paysages vus. A l’aide de modèles de personnages aux poses variées, vous dessinerez les aventures d’un petit héros au sein de ces décors.

7/12 ans

1 accompagnateur obligatoire .

Musée d’Art et d’Histoire Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 98 04 35 jfinez@ville-chaumont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite-atelier les bandes dessinés du paysage Chaumont a été mis à jour le 2026-07-26 par Antenne de Chaumont