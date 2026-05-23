Visite-atelier les bandes dessinés du paysage Chaumont
mercredi 19 août 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Visite-atelier les bandes dessinés du paysage
Musée d’Art et d’Histoire Chaumont Haute-Marne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19 2026-08-21 2026-08-28
Tout public
Quoi de mieux que de partir en balade pour profiter de la nature en plein cœur de l’été ? Cette idée, vous n’êtes pas les seuls à l’avoir eue ! C’est aussi le cas des personnages peuplant certains paysages du Musée d’Art et d’Histoire. Qui sont-ils, quels sont leurs rôles dans ce type de peinture ? Venez découvrir les panoramas qu’ils arpentent et imaginez leurs aventures. Inspirés des œuvres, vous créerez une bande dessinée en trois cases. Comme décor, vous utiliserez des morceaux des paysages vus. A l’aide de modèles de personnages aux poses variées, vous dessinerez les aventures d’un petit héros au sein de ces décors.
7/12 ans
1 accompagnateur obligatoire .
Musée d’Art et d’Histoire Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 98 04 35 jfinez@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement Visite-atelier les bandes dessinés du paysage Chaumont a été mis à jour le 2026-07-26 par Antenne de Chaumont
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