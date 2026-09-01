Informations pratiques

Champsac

Fête de la bière à Champsac 2ème édition

Champsac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez déguster des bières locales et passer une journée agréable entre spectacle, artisanat, producteurs, repas et jeux. Au programme de 10h à 18h, marché artisanal et producteurs avec des bières locales, du fromage, un bar à huitres etc… une représentation de Les Fayolettes, lancer de fût de bière, château gonflable, tir à l’élastique et une ambiance assurée par Bandas La châtelaine de 14h à 17h30. A 20h ne manquez pas la choucroute royale, la flognarde et son café, avec Orchestre Bavarois. Une belle journée conviviale en perspective ! .

Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 86 95 75

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English : Fête de la bière à Champsac 2ème édition

L’événement Fête de la bière à Champsac 2ème édition Champsac a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Ouest Limousin