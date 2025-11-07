Soirée jeux de société Lu Chamçac Champsac
Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-07
fin : 2025-12-05
2025-11-07 2025-12-05 2026-01-02
Votre semaine de cours ou de travail est terminée, venez vous amuser de 17h à 20h avec des jeux de société en toute convivialité. Que vous soyez petits et grands apportez vos jeux de sociétés ! .
