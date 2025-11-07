Soirée jeux de société Lu Chamçac Champsac

Soirée jeux de société Lu Chamçac Champsac vendredi 7 novembre 2025.

Soirée jeux de société

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-11-07

fin : 2025-12-05

2025-11-07 2025-12-05 2026-01-02

Votre semaine de cours ou de travail est terminée, venez vous amuser de 17h à 20h avec des jeux de société en toute convivialité. Que vous soyez petits et grands apportez vos jeux de sociétés ! .

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lechampsac@mailo.com

