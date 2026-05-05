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Fête de la musique à Champsac Terrain multi-sports Champsac

Fête de la musique à Champsac Terrain multi-sports Champsac

Fête de la musique à Champsac Terrain multi-sports Champsac samedi 20 juin 2026.

Lieu : Terrain multi-sports

Adresse : Rue des fontaines

Ville : 87230 Champsac

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Champsac

Fête de la musique à Champsac

Terrain multi-sports Rue des fontaines Champsac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Rendez-vous pour une soirée gourmande et dansante à Champsac. Au programme concert du groupe Silverfox, au menu steak haché frites, ratatouille, fromage et tarte aux fruits.   .

Terrain multi-sports Rue des fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 86 95 75 

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L’événement Fête de la musique à Champsac Champsac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Ouest Limousin

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