Fête de la musique à Champsac Terrain multi-sports Champsac
Fête de la musique à Champsac Terrain multi-sports Champsac samedi 20 juin 2026.
Champsac
Fête de la musique à Champsac
Terrain multi-sports Rue des fontaines Champsac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Rendez-vous pour une soirée gourmande et dansante à Champsac. Au programme concert du groupe Silverfox, au menu steak haché frites, ratatouille, fromage et tarte aux fruits. .
Terrain multi-sports Rue des fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 86 95 75
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L’événement Fête de la musique à Champsac Champsac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Ouest Limousin
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