Stage panier Zarzo Lu Chamçac Champsac
Stage panier Zarzo Lu Chamçac Champsac samedi 13 juin 2026.
Champsac
Stage panier Zarzo
Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Si vous aimez les paniers en osier et la vannerie, cet atelier est fait pour vous ! Pauline de l’Atelier Saule Sister vous a concocté une journée dédiée au tressage de votre panier Zarzo. Attention les places sont limitées ! N’oubliez pas d’apporter votre repas. .
Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 34 64 98 atelier_saulesister@protonmail.me
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English : Stage panier Zarzo
L’événement Stage panier Zarzo Champsac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Ouest Limousin
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