Stage panier Zarzo Lu Chamçac Champsac

Champsac

Stage panier Zarzo

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Si vous aimez les paniers en osier et la vannerie, cet atelier est fait pour vous ! Pauline de l’Atelier Saule Sister vous a concocté une journée dédiée au tressage de votre panier Zarzo. Attention les places sont limitées ! N’oubliez pas d’apporter votre repas. .

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 34 64 98 atelier_saulesister@protonmail.me

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English : Stage panier Zarzo

L’événement Stage panier Zarzo Champsac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Ouest Limousin