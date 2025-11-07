Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage panier Zarzo Lu Chamçac Champsac

Stage panier Zarzo Lu Chamçac Champsac

Stage panier Zarzo Lu Chamçac Champsac samedi 13 juin 2026.

Lieu : Lu Chamçac

Adresse : 12 Rue des Fontaines

Ville : 87230 Champsac

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 90 90 90 Tarif de base plein tarif

Champsac

Stage panier Zarzo

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Si vous aimez les paniers en osier et la vannerie, cet atelier est fait pour vous ! Pauline de l’Atelier Saule Sister vous a concocté une journée dédiée au tressage de votre panier Zarzo. Attention les places sont limitées ! N’oubliez pas d’apporter votre repas.   .

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 34 64 98  atelier_saulesister@protonmail.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage panier Zarzo

L’événement Stage panier Zarzo Champsac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Ouest Limousin

À voir aussi à Champsac (Haute-Vienne)