Balade de Champsac

Champsac Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

En cette journée printanière venez faire une jolie balade sur les chemins de Champsac. Au programme randonnée équestre et pédestre sur des circuits de 5, 12 et 15 km, départs entre 9h30 et 10h30.

Si vous souhaitez continuer la journée, rendez-vous à l’Auberge de Bramfort pour le repas du midi (burger steak haché/saumon & frites & dessert boissons non compris steak haché de la ferme). .

Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 75 84 acbt@orange.fr

