Informations pratiques

Mothern

Fête de la Bière

Mothern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 19:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le Motoclub vous donne RDV en ‘Dirndl’ et ‘Lederhose’ pour la 18ème édition de la traditionnelle fête de la bière. Réservation obligatoire.

Nous vous donnons RDV en ‘Dirndl’ et ‘Lederhose’ pour la 18ème édition de la traditionnelle fête de la bière animée par l’orchestre ‘Ma Bonne Etoile’. Au menu soit un poulet frites soit le jarret grillé et salade de pommes de terre le tout accompagné d’un dessert.

Réservation obligatoire. .

Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 61 14 69 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Motoclub invites you to join us in ‘Dirndl’ and ‘Lederhose’ for the 18th edition of the traditional beer festival. Reservations required.

L’événement Fête de la Bière Mothern a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg