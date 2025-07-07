Spectacle La Budig Mothern
samedi 21 novembre 2026 · Mothern
Informations pratiques
Mothern
Spectacle La Budig
route du Rhin Mothern Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21 20:15:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
S’fangt an, quand c’est fini ! spectacle vivant en sketchs et en chansons uff Franzech et en alsacien pour rire de tout en Alsace et de trois fois rien dans le reste du pays. Petite restauration sur place.
S’fangt an, quand c’est fini ! un spectacle vivant pour francophones avertis et dialectophones confirmés.
La Budig offre un reflet original satirique et humoristique de l’actualité nationale et régionale, teinté par des nuances de la vie quotidienne, coloré en dialecte et en français. Un spectacle vivant en sketchs et en chansons uff Franzech et en alsacien !!! .
route du Rhin Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 60 22
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English :
S’fangt an, quand c’est fini! A lively show of sketches and songs in Alsatian and French, laughing at everything in Alsace and nothing in the rest of the country. Light refreshments on site.
L’événement Spectacle La Budig Mothern a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg
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