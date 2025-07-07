Informations pratiques

Mothern

Marché de Noël

route du Rhin Mothern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-18

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-18

Durant tout le week-end retrouvez, avec l’association CrocoSpace, la magie de Noël et des fêtes de fin d’année dans une ambiance festive.

Durant tout le week-end retrouvez la magie de Noël et des fêtes de fin d’année dans une ambiance festive avec, la présence du Père Noël, vin chaud, restauration salée & sucrée, animations, des exposants, etc… .

route du Rhin Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 25 58 97 crocospaceclub@gmail.com

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English :

All weekend long, CrocoSpace will be bringing you the magic of Christmas and the festive season in a festive atmosphere.

L’événement Marché de Noël Mothern a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg