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AGENDA · Mothern

Marché de Noël Mothern

vendredi 18 décembre 2026 · Mothern

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
dimanche 20 décembre 2026
Adresse
route du Rhin
Ville
67470 Mothern
Département
Bas-Rhin
Tarif

Mothern

Marché de Noël

route du Rhin Mothern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-18
fin : 2026-12-20

Date(s) :
2026-12-18

Durant tout le week-end retrouvez, avec l’association CrocoSpace, la magie de Noël et des fêtes de fin d’année dans une ambiance festive.
Durant tout le week-end retrouvez la magie de Noël et des fêtes de fin d’année dans une ambiance festive avec, la présence du Père Noël, vin chaud, restauration salée & sucrée, animations, des exposants, etc…   .

route du Rhin Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 25 58 97  crocospaceclub@gmail.com

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English :

All weekend long, CrocoSpace will be bringing you the magic of Christmas and the festive season in a festive atmosphere.

L’événement Marché de Noël Mothern a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

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