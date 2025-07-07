Marché de Noël Mothern
vendredi 18 décembre 2026 · Mothern
Informations pratiques
Mothern
Marché de Noël
route du Rhin Mothern Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-18
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-18
Durant tout le week-end retrouvez, avec l’association CrocoSpace, la magie de Noël et des fêtes de fin d’année dans une ambiance festive.
Durant tout le week-end retrouvez la magie de Noël et des fêtes de fin d’année dans une ambiance festive avec, la présence du Père Noël, vin chaud, restauration salée & sucrée, animations, des exposants, etc… .
route du Rhin Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 25 58 97 crocospaceclub@gmail.com
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English :
All weekend long, CrocoSpace will be bringing you the magic of Christmas and the festive season in a festive atmosphere.
L’événement Marché de Noël Mothern a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg
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