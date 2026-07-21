AGENDA · Obenheim
Fête de la bière Obenheim
samedi 12 septembre 2026 · Obenheim
Informations pratiques
Obenheim
Fête de la bière
Obenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Soirée dansante animée Obenheimer Express Band. et le groupe Evi’danse. Repas sur réservation. .
Obenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 17 27 55 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la bière Obenheim a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Obenheim (Bas-Rhin)
- Marche des sorcières Obenheim 10 octobre 2026