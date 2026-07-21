Informations pratiques

Obenheim

Fête de la bière

Obenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Soirée dansante animée Obenheimer Express Band. et le groupe Evi’danse. Repas sur réservation. .

Obenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 17 27 55 72

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English :

L’événement Fête de la bière Obenheim a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du Grand Ried