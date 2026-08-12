AGENDA · Obenheim
Marché d’automne Obenheim
dimanche 25 octobre 2026 · Obenheim
Informations pratiques
Obenheim
Marché d’automne
rue du Ried Obenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-25
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Apéritif, petite restauration, tombola
Nombreux exposants et artistes locaux .
rue du Ried Obenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 92 70 07 alterego67230@gmail.com
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English :
L’événement Marché d’automne Obenheim a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Grand Ried
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