Informations pratiques

Obenheim

Marché d’automne

rue du Ried Obenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Apéritif, petite restauration, tombola

Nombreux exposants et artistes locaux .

rue du Ried Obenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 92 70 07 alterego67230@gmail.com

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English :

L’événement Marché d’automne Obenheim a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Grand Ried