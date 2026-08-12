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AGENDA · Obenheim

Marché d’automne Obenheim

dimanche 25 octobre 2026 · Obenheim

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Adresse
rue du Ried
Ville
67230 Obenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Obenheim

Marché d’automne

rue du Ried Obenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-25
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Apéritif, petite restauration, tombola
Nombreux exposants et artistes locaux   .

rue du Ried Obenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 92 70 07  alterego67230@gmail.com

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English :

L’événement Marché d’automne Obenheim a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Grand Ried

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