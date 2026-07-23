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AGENDA · Obenheim

Marche des sorcières Obenheim

samedi 10 octobre 2026 · Obenheim

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
rue du Ried
Ville
67230 Obenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Obenheim

Marche des sorcières

rue du Ried Obenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10 21:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Sur environ 6km, marchez entre des personnages sanguinolent, des sorcières, des zombies,… A l’arrivée, dégustez un bon repas chaud.   .

rue du Ried Obenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 66 76 12 60  heilbronnebruno@yahoo.fr

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English :

L’événement Marche des sorcières Obenheim a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Grand Ried