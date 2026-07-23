AGENDA · Obenheim
Marche des sorcières Obenheim
samedi 10 octobre 2026 · Obenheim
Informations pratiques
Obenheim
Marche des sorcières
rue du Ried Obenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10 21:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Sur environ 6km, marchez entre des personnages sanguinolent, des sorcières, des zombies,… A l’arrivée, dégustez un bon repas chaud. .
rue du Ried Obenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 66 76 12 60 heilbronnebruno@yahoo.fr
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English :
L’événement Marche des sorcières Obenheim a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Grand Ried