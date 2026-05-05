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Fête de la Bretagne Bagad de Lann-Bihoué Pléneuf-Val-André

Fête de la Bretagne Bagad de Lann-Bihoué Pléneuf-Val-André dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Promenade de la Digue

Ville : 22370 Pléneuf-Val-André

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Pléneuf-Val-André

Fête de la Bretagne Bagad de Lann-Bihoué

Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:00:00
fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :
2026-05-24

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, le Bagad de Lann-Bihoué est de retour à Pléneuf-Val-André pour une aubade le long de la digue en déambulation puis au parc de l’Amirauté pour clôturer cette journée festive.   .

Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 13 00 

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English :

L’événement Fête de la Bretagne Bagad de Lann-Bihoué Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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