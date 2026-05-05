Fête de la Bretagne Concert Madelyn Ann Rue Maréchal Juin Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Fête de la Bretagne Concert Madelyn Ann

Rue Maréchal Juin Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 18:00:00

fin : 2026-05-24 19:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Pour clôturer la Fête de la Bretagne 2026, retrouvez Madelyn Ann au parc de l’Amirauté.

Second prix au Prizioù en 2021 (prix de l’avenir de la langue bretonne), le groupe pop-rock breton Madelyn Ann apportera une touche contemporaine au chant breton. .

Rue Maréchal Juin Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 13 00

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English :

L’événement Fête de la Bretagne Concert Madelyn Ann Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme