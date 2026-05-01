Fougères

Fête de la Bretagne Défilé musical et dansé en costume

Rue Nationale Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 13:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, venez découvrir notre défilé musical, dans le marché du centre ville, avec l’association Bretonne du Pays de Fougères. .

Rue Nationale Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Fête de la Bretagne Défilé musical et dansé en costume Fougères a été mis à jour le 2026-04-28 par OT FOUGERES