Fête de la Bretagne Exposition de photographies et costumes Salle des Régates Pléneuf-Val-André
Fête de la Bretagne Exposition de photographies et costumes Salle des Régates Pléneuf-Val-André dimanche 24 mai 2026.
Pléneuf-Val-André
Fête de la Bretagne Exposition de photographies et costumes
Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Tout au long de la journée se tiendra une exposition photo réalisée par le photographe Patrick Doreau.
En partenariat avec Saint-Brieuc Armor Agglomération et la maison Telenn Ti Ar Vro. .
Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 13 00
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English :
L’événement Fête de la Bretagne Exposition de photographies et costumes Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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