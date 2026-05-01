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Fête de la Bretagne Jeux conçus en Bretagne Fougères

Fête de la Bretagne Jeux conçus en Bretagne Fougères jeudi 14 mai 2026.

Adresse : 1 Boulevard de Groslay

Ville : 35300 Fougères

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif :

Fougères

Fête de la Bretagne Jeux conçus en Bretagne

1 Boulevard de Groslay Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-14

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, venez découvrir des jeux de société d’auteurs bretons !   .

1 Boulevard de Groslay Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Fête de la Bretagne Jeux conçus en Bretagne Fougères a été mis à jour le 2026-04-28 par OT FOUGERES

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