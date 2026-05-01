Fougères

Fête de la Bretagne Jeux conçus en Bretagne

1 Boulevard de Groslay Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-14

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, venez découvrir des jeux de société d’auteurs bretons ! .

1 Boulevard de Groslay Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Fête de la Bretagne Jeux conçus en Bretagne Fougères a été mis à jour le 2026-04-28 par OT FOUGERES