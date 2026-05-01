Fête de la Bretagne Jeux conçus en Bretagne Fougères
Fête de la Bretagne Jeux conçus en Bretagne Fougères jeudi 14 mai 2026.
Fougères
Fête de la Bretagne Jeux conçus en Bretagne
1 Boulevard de Groslay Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-14
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, venez découvrir des jeux de société d’auteurs bretons ! .
1 Boulevard de Groslay Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne
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L’événement Fête de la Bretagne Jeux conçus en Bretagne Fougères a été mis à jour le 2026-04-28 par OT FOUGERES
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