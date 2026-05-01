Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Bretagne Marché traditionnel Fougères

Fête de la Bretagne Marché traditionnel Fougères dimanche 24 mai 2026.

Adresse : 10 Rue du Beffroi

Ville : 35300 Fougères

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Fougères

Fête de la Bretagne Marché traditionnel

10 Rue du Beffroi Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, venez découvrir le marché des artisans ; Gallèse Band !   .

10 Rue du Beffroi Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Bretagne Marché traditionnel Fougères a été mis à jour le 2026-04-28 par OT FOUGERES

À voir aussi à Fougeres (Ille-et-Vilaine)