Fougères

Fête de la Bretagne Marché traditionnel

10 Rue du Beffroi Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, venez découvrir le marché des artisans ; Gallèse Band ! .

10 Rue du Beffroi Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Fête de la Bretagne Marché traditionnel Fougères a été mis à jour le 2026-04-28 par OT FOUGERES