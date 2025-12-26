Fête de la Bretagne Pléneuf-Val-André

Fête de la Bretagne

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

2026-05-24

La mairie de Pléneuf-Val-André organise en 2026, la seconde édition de la Fête de la Bretagne. Cette journée mettra en lumière la richesse de la culture bretonne à travers de nombreuses animations.

Les membres du cercle celtique Les Gastadours vous feront (re)découvrir les danses traditionnelles bretonnes à partir de 14h sur l’esplanade des Régates.

Dès 16h, le groupe pop-rock breton Madelyn Ann apportera une touche contemporaine au chant breton dans le parc arboré de l’Amirauté.

Le bagad de Lann-Bihoué clôturera les festivités avec une déambulation à partir de 18h sur la digue, suivie d’un concert à l’Amirauté, mettant ainsi à l’honneur 73 ans d’héritage musical traditionnel.

Un marché de créateurs 100 % made in Breizh prendra place sur la digue proposant des produits issus de l’artisanat local, accompagnés de food trucks mettant en avant la gastronomie régionale. .

Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 13 00

