Gresswiller

Fête de la Bretzel

2 rue de l’église Gresswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

La bretzel dans tout ses états ! Animations, gastronomie et bières locales le long du week-end.

Année exceptionnelle pour l’association Gresswiller en Fête il s’agit de la dixième édition de la Fête de la Bretzel !

Nous vous attendons pour partager un week-end mémorable, placé sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur et des Bretzel bien sûr !

Ces deux jours seront animés par le groupe Week-end qui nous fait le plaisir de nous accompagner chaque année !

Vous pourrez retrouver nos célèbres Bretzels Burgers le samedi soir. Les ribs ( sur réservation ) seront au menu du dimanche midi !

Dimanche qui sera par ailleurs placé sous le signe de la famille avec le Village des enfants (entrée payante), des jeux en bois réalisés par les bénévoles de l’Atelier, des démonstrations de self défense, danse, Capoeira et encore bien d’autres surprise ! .

2 rue de l’église Gresswiller 67190 Bas-Rhin Grand Est gresswillerenfete67@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The pretzel in all its forms! Entertainment, food and local beers all weekend long.

L’événement Fête de la Bretzel Gresswiller a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig