Sentiers Plaisir Un rocher emblématique Gresswiller

Gare Heiligenberg-Mollkirch Gresswiller Bas-Rhin

Début : Mardi 2026-09-01 09:00:00

fin : 2026-09-01 12:00:00

2026-09-01

Embarquez pour une randonnée immersive accompagnés de Didier Epp, ancien forestier et naturaliste. Ce sentier mène à travers une forêt vivante, où chaque arbre, chaque clairière raconte l’histoire d’une gestion attentive et respectueuse de la nature. Laissez-vous guider jusqu’à un rocher emblématique, le Rocher du Corbeau, témoin silencieux des évolutions du paysage. Une balade où l’œil s’éveille aux subtilités de la forêt et à l’héritage d’un métier passion. Départ 9h gare de Heiligenberg-Mollkirch. Retour vers 12h. Conditions chaussures de marche, boissons, vêtements adaptés à la météo. Distance 5 km. Dénivelé 100 m .

Gare Heiligenberg-Mollkirch Gresswiller 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 18 51 tourisme@valleedelabruche.fr

