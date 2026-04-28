Le village des Brasseurs Gresswiller
Le village des Brasseurs Gresswiller vendredi 26 juin 2026.
Gresswiller
Le village des Brasseurs
2 rue de l’église Gresswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 23:59:00
Date(s) :
2026-06-26
Cette année encore et pour la cinquième fois consécutive 9 brasseurs locaux nous ont accordé leur confiance et participeront à cette nouvelle édition du Village des Brasseurs !
Un verre vous sera offert lors de votre entrée dans le Village des Brasseurs, vos consommations seront ensuite à régler auprès de chaque artisan.
Comme l’an dernier, c’est DJ Kab qui mettra le feu à la piste de danse !
Nouveauté pour 2026, une première partie vous sera proposée par le groupe After6pm !
Une petite restauration est prévue sur place, en plus des Bretzels bien sûr !
L’occasion de découvrir ou redécouvrir les Burgers Bretzel !
Musique, bière et bretzel seront au rendez-vous ! .
2 rue de l’église Gresswiller 67190 Bas-Rhin Grand Est gresswilerenfete67@yahoo.com
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English :
L’événement Le village des Brasseurs Gresswiller a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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