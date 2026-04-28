Gresswiller

Le village des Brasseurs

2 rue de l’église Gresswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 23:59:00

Date(s) :

2026-06-26

Cette année encore et pour la cinquième fois consécutive 9 brasseurs locaux nous ont accordé leur confiance et participeront à cette nouvelle édition du Village des Brasseurs !

Un verre vous sera offert lors de votre entrée dans le Village des Brasseurs, vos consommations seront ensuite à régler auprès de chaque artisan.

Comme l’an dernier, c’est DJ Kab qui mettra le feu à la piste de danse !

Nouveauté pour 2026, une première partie vous sera proposée par le groupe After6pm !

Une petite restauration est prévue sur place, en plus des Bretzels bien sûr !

L’occasion de découvrir ou redécouvrir les Burgers Bretzel !

Musique, bière et bretzel seront au rendez-vous ! .

2 rue de l’église Gresswiller 67190 Bas-Rhin Grand Est gresswilerenfete67@yahoo.com

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English :

L’événement Le village des Brasseurs Gresswiller a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig