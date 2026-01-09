Fête de la bretzel

Place des cigognes Ostheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-07 01:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez déguster la gourmandise préférée des alsaciens à l’occasion de cette fête !

Venez profiter de cette fête de village centrée sur la spécialité alsacienne du bretzel. Au programme animation musicale et dansante, restauration autour de déclinaisons de bretzels salées/sucrées et course de canards avec tombola sur la Fecht. .

Place des cigognes Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 cfo.secretaire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and taste Alsace’s favourite delicacy at this festive event!

L’événement Fête de la bretzel Ostheim a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr