Salon fleur et objet

Parc de Schoppenwihr Ostheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 08:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de ce salon, venez dénicher tous types de plantes et d’objets et ce, dans le cadre idyllique du parc de Schoppenwihr !

Avis aux amateurs de plantes ! A l’occasion de ce salon, venez dénicher les plantes et d’objets de vos rêves et ce, dans le cadre idyllique du parc de Schoppenwihr ! .

Parc de Schoppenwihr Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 22 37 fdw@schoppenwihr.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and find all kinds of plants and objects in the idyllic setting of Schoppenwihr park!

L’événement Salon fleur et objet Ostheim a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr