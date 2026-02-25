Fête internationale des plantes de Schoppenwihr Ostheim
Fête internationale des plantes de Schoppenwihr Ostheim mercredi 24 juin 2026.
Fête internationale des plantes de Schoppenwihr
Parc de Schoppenwihr Ostheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 08:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26
Les plantes seront mises à l’honneur à l’occasion de cette exposition-vente internationale de plantes rares dans le cadre somptueux du parc paysager de Schoppenwihr.
Les plantes seront mises à l’honneur à l’occasion de cette exposition-vente internationale de plantes rares dans le cadre somptueux du parc paysager de Schoppenwihr. .
Parc de Schoppenwihr Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 22 37 fdwb@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The plants will be showcased at this international exhibition and sale of rare plants in the sumptuous setting of the Schoppenwihr Landscape Park.
L’événement Fête internationale des plantes de Schoppenwihr Ostheim a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr