Fête internationale des plantes de Schoppenwihr

Parc de Schoppenwihr Ostheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24 08:00:00

fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26

Les plantes seront mises à l’honneur à l’occasion de cette exposition-vente internationale de plantes rares dans le cadre somptueux du parc paysager de Schoppenwihr.

Les plantes seront mises à l’honneur à l’occasion de cette exposition-vente internationale de plantes rares dans le cadre somptueux du parc paysager de Schoppenwihr. .

Parc de Schoppenwihr Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 22 37 fdwb@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The plants will be showcased at this international exhibition and sale of rare plants in the sumptuous setting of the Schoppenwihr Landscape Park.

L’événement Fête internationale des plantes de Schoppenwihr Ostheim a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr