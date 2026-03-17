Les vieilles calandres Ostheim
Les vieilles calandres Ostheim dimanche 28 juin 2026.
Les vieilles calandres
Rue de la gare et Place des tilleuls Ostheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Venez admirer de nombreux véhicules anciens en tout genre à l’occasion de cette exposition !
Ostheim accueille un superbe rassemblement de véhicules anciens de tous les genres ! Profitez de cette journée pour admirer les véhicules et pourquoi pas déguster une glace.
Une trentaine de voitures sédentaires devraient être exposées: tracteurs, camions, véhicules de secours et voitures de rallye. Buvette et petite restauration sur place.
Thème 2025 Alpine 0 .
Rue de la gare et Place des tilleuls Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 52 80 56 12 vieillescalandresostheim@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and admire many vintage vehicles of all kinds at this exhibition!
L’événement Les vieilles calandres Ostheim a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr