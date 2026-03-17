Les vieilles calandres

Rue de la gare et Place des tilleuls Ostheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Venez admirer de nombreux véhicules anciens en tout genre à l’occasion de cette exposition !

Ostheim accueille un superbe rassemblement de véhicules anciens de tous les genres ! Profitez de cette journée pour admirer les véhicules et pourquoi pas déguster une glace.

Une trentaine de voitures sédentaires devraient être exposées: tracteurs, camions, véhicules de secours et voitures de rallye. Buvette et petite restauration sur place.

Thème 2025 Alpine 0 .

Rue de la gare et Place des tilleuls Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 52 80 56 12 vieillescalandresostheim@gmail.com

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English :

Come and admire many vintage vehicles of all kinds at this exhibition!

L’événement Les vieilles calandres Ostheim a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr