Ostheim

Marche caritative Endostheim

rue de la Gare Ostheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Une marche caritative pour lutter contre l’endométriose sera organisée à Ostheim. A l’arrivée, buvette et petite restauration pourront satisfaire les plus affamés.

Une marche caritative pour lutter contre l’endométriose sera organisée à Ostheim.

Un parcours de 5km plat et réellement accessible aux familles et à toute personne voulant participer, même sans entraînement.

A l’arrivée, buvette et petite restauration pourront satisfaire les plus affamés.

L’association vous attend nombreux/ses, bonne humeur garantie !!!

Ravitaillement durant la marche et petite restauration possible.

Places limitées, inscriptions possibles jusqu’au 1er juillet. .

rue de la Gare Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

A charity walk to combat endometriosis will be held in Ostheim. At the finish line, refreshments and snacks will be available to satisfy even the hungriest appetites.

L’événement Marche caritative Endostheim Ostheim a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr