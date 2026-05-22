Ostheim

Pêche No Kill spécial carpes avec repas

D300 Ostheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Pour les amateurs de pêche, profitez de l’événement Pêche No Kill spécial carpes avec repas à l’étang de pêche d’Ostheim.

Pêche No Kill spécial carpes avec repas à l’étang de pêche d’Ostheim .

D300 Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 90 71 01 schueller.jean-michel@orange.fr

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English :

For fishing enthusiasts, take advantage of the Pêche No Kill special carp event with lunch at the Ostheim fishing pond.

L’événement Pêche No Kill spécial carpes avec repas Ostheim a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr