Pêche No Kill spécial carpes avec repas Ostheim
Pêche No Kill spécial carpes avec repas Ostheim dimanche 5 juillet 2026.
Ostheim
Pêche No Kill spécial carpes avec repas
D300 Ostheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Pour les amateurs de pêche, profitez de l’événement Pêche No Kill spécial carpes avec repas à l’étang de pêche d’Ostheim.
Pêche No Kill spécial carpes avec repas à l’étang de pêche d’Ostheim .
D300 Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 90 71 01 schueller.jean-michel@orange.fr
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English :
For fishing enthusiasts, take advantage of the Pêche No Kill special carp event with lunch at the Ostheim fishing pond.
L’événement Pêche No Kill spécial carpes avec repas Ostheim a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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