Fête de la brouette à l’assiette, Cueillette de Chanteloup, Chanteloup-en-Brie

Informations pratiques

Fête de la brouette à l’assiette 25 – 30 août Cueillette de Chanteloup Seine-et-Marne

https://www.cueillettedechanteloup.fr/actualites-de-la-cueillette-Plessis-a-Chanteloup-77/temps-forts-2026-1.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T09:30:00+02:00 – 2026-08-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-30T09:30:00+02:00 – 2026-08-30T12:30:00+02:00

Programme détaillé à venir

Tout au long de la semaine, venez découvrir un peu plus la nature et la cueillette près de chez vous à travers des ateliers, des visites commentées et des animations pour toute la famille ! C’est aussi la période idéale pour venir ramasser vos pommes de terre de la nouvelle récolte pour les conserver tout l’hiver !

Cueillette de Chanteloup Rue de la Cueillette 77600 Chanteloup-en-Brie Chanteloup-en-Brie 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 31 60 86 http://cueillettedechanteloup.fr https://www.facebook.com/cueilletteduplessischanteloupenbrie/;https://www.instagram.com/cueillettedechanteloup/ Cueillette de fruits, légumes et fleurs.

Venez découvrir un peu plus la nature !

Cueillette de Chanteloup