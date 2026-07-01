La quinzaine de la tomate, Cueillette de Chanteloup, Chanteloup-en-Brie

Informations pratiques

La quinzaine de la tomate 4 – 16 août Cueillette de Chanteloup Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T09:30:00+02:00 – 2026-08-04T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-16T09:30:00+02:00 – 2026-08-16T12:30:00+02:00

Nous cultivons pour vous, en pleine terre, plus de 15 variétés de tomates : cerise, cocktail, ronde, olivette, cœur de bœuf, andine cornue… Il faudra toutes les goûter ! À cette période, les tomates sont gorgées de soleil, à pleine maturité, l’équipe de vente sera ravie de vous faire déguster les différentes variétés ou donner des conseils et recettes…

Cueillette de Chanteloup Rue de la Cueillette 77600 Chanteloup-en-Brie Chanteloup-en-Brie 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 31 60 86 http://cueillettedechanteloup.fr https://www.facebook.com/cueilletteduplessischanteloupenbrie/;https://www.instagram.com/cueillettedechanteloup/ Cueillette de fruits, légumes et fleurs.

Venez découvrir nos différentes variétés de tomates !

Cueillette de Chanteloup