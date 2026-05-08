Neuvic

Fête de la Bruyère

Centre-ville Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Le Comité des Fêtes vous invitent à la traditionnelle Fête de la Bruyère

– vendredi marché de producteurs de Pays, concert et restauration place de la mairie à partir de 18h.

– samedi repas, concert, animation place la mairie à partir de 19h

– dimanche animations, brocante, place de l’église à partir de 8h30 .

Centre-ville Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesneuvic19@orange.fr

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English : Fête de la Bruyère

L’événement Fête de la Bruyère Neuvic a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze