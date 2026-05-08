Fête de la Bruyère Neuvic
Fête de la Bruyère Neuvic vendredi 7 août 2026.
Neuvic
Fête de la Bruyère
Centre-ville Neuvic Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Le Comité des Fêtes vous invitent à la traditionnelle Fête de la Bruyère
– vendredi marché de producteurs de Pays, concert et restauration place de la mairie à partir de 18h.
– samedi repas, concert, animation place la mairie à partir de 19h
– dimanche animations, brocante, place de l’église à partir de 8h30 .
Centre-ville Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesneuvic19@orange.fr
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English : Fête de la Bruyère
L’événement Fête de la Bruyère Neuvic a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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