Fête de la choucroute de Holtzwihr Porte du Ried
samedi 24 octobre 2026 · Porte du Ried
Informations pratiques
Porte du Ried
Fête de la choucroute de Holtzwihr
Porte du Ried Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-24 11:30:00
fin : 2026-10-25 20:00:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25
Samedi soir ambiance Oktober fest/Après-ski, dimanche plus traditionnel avec folklore alsacien et thé dansant l’après-midi, repas disponibles le dimanche soir également.
Venez partager un moment convivial et festif sous le traditionnel chapiteau, à l’occasion de la 54ème édition de la Fête de la Choucroute de Holtzwihr !
Samedi soir ambiance après-ski ! Fort du succès de l’an dernier, la soirée après-ski fait son grand retour ! Ambiance chaleureuse garantie dès 19h30 avec DJ Raph, dans une atmosphère festive et décontractée.
Dimanche place à la tradition et à la danse !
· Dès 11h30, retrouvez notre menu complet pour le déjeuner. Sur réservation (voir sur facebook)
· Après-midi folklorique avec le groupe du village Heloldo Wilaria, qui vous proposera une belle représentation de danses alsaciennes.
· Les Alpen Melodie assureront à nouveau l’ambiance musicale du dimanche après-midi.
Nous avons hâte de vous accueillir à Holtzwihr pour partager ensemble ces moments de joie, de tradition et de gourmandise. À très bientôt sous le chapiteau ! .
Porte du Ried 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 39 20 12 fete.choucroute.holtzwihr@gmail.com
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English :
Saturday evening Oktober fest/Après-ski, Sunday more traditional with Alsatian folklore and afternoon tea dance, meals also available on Sunday evening.
L’événement Fête de la choucroute de Holtzwihr Porte du Ried a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar
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